Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки до конца года

Кроме того, базовые уровни, от которых отсчитывается сокращение добычи, будут повышены на 150 тысяч баррелей в сутки для Кувейта и Ирака. А с мая следующего года с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки повысят уровень добычи России и Саудовской Аравии.