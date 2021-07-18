Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки до конца года

Кроме того, базовые уровни, от которых отсчитывается сокращение добычи, будут повышены на 150 тысяч баррелей в сутки для Кувейта и Ирака. А с мая следующего года с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки повысят уровень добычи России и Саудовской Аравии.
2021-07-18T15:35:04+03:00
2021-07-18T15:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 18 июля 2021
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