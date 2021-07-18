Более 100 тысяч человек вышли во Франции на улицы в знак протеста против введения так называемых санитарных паспортов

Сразу три демонстрации состоялись в столице. По данным властей, в Париже на протест вышли около 18 тысяч человек. Все они скандировали «Свободу» и «Санитарному пропуску – нет!», а также просили власти отказаться от планов введения коронавирусных ограничений. Из-за маршей протеста полиция временно перекрывала движение на центральных улицах. Аналогичные манифестации прошли в Нанте, Страсбурге, Бордо, Ницце и Тулузе.

Недовольство у граждан возникло после того, как в минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса медицинского персонала и ряда категорий работников. На такие меры власти пошли из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране, а также из-за массового распространения нового опасного штамма вируса. Уже с августа для посещения заведений общепита жителям придется предъявлять специальные паспорта, подтверждающие, что они иммунизированы. В самолеты и поезда же пустят только при наличии сразу и сертификата о прививке, и отрицательного ПЦР-теста.

В последнюю неделю во Франции наблюдается рост числа ежесуточных заболеваний. Только за 17 июля там выявили почти 11 тысяч новых инфицированных.