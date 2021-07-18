Financial Times: Жители Лондона пожаловались на «адский шум» из квартиры, принадлежащей Ватикану

Член местного совета района Челси, в котором это происходит, утверждает, что в квартире устраивают вечеринки. Он рассказал местным жителям, что обращался в компанию, через которую Святой престол владеет недвижимостью, а также жаловался послу Ватикана в Лондоне, но тот ничего не сделал.

Представитель компании заверила журналистов, что предприняла необходимые меры, и такого больше не повторится.