Папа Римский Франциск провел первую после выписки из больницы воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане

84-летнего понтифика госпитализировали для плановой операции по поводу дивертикулярной болезни кишечника. В прошлое воскресенье он обращался к верующим из окна больницы, что неоднократно практиковал один из его предшественников, Иоанн Павел Второй.
2021-07-18T15:02:26+03:00
2021-07-18T15:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 18 июля 2021
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