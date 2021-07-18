Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 400 миллионов баррелей в сутки до конца этого года

Участникам картеля удалось преодолеть разногласия.

Стороны пришли к согласию о новом уровне отсечек – сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Базовый уровень добычи для России и Саудовской Аравии станет больше на полмиллиона баррелей в сутки. Объединенные арабские Эмираты смогут добывать на триста тысяч лишним баррелей больше. Суммарно на рынок до конца года вернутся 2 миллиона баррелей. Кроме того, страны ОПЕК+ продолжат контролировать добычу и после 2022 года. Действие соглашение продлено.

Достижению компромисса в значительной мере мешала позиция Объединенных арабских Эмиратов. Страну не устраивали предельные уровни добычи. Переговоры в начале июля не принесли результата, а министерскую встречу, назначенная на 5 июля из-за разногласий пришлось отменить.

С середины июня цена на нефть марки Брент не опускались ниже 73 долларов за баррель