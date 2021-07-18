«Медиазона»: В Москве составили протокол на девушку, снимавшую на видео задержание полицейскими ребенка

Анастасии Завьяловой вменяют мелкое хулиганство. Накануне вечером она сняла, как в автозак заводят маленькую девочку, отца которой задержали за распитие спиртного в общественном месте. При этом Завьялова рассказала, что в автозаке ее избили, а в отделении угрожали уголовным делом о нападении на силовиков. Завьялову до сих пор держат в полиции.