«Медиазона»: В Москве составили протокол на девушку, снимавшую на видео задержание полицейскими ребенка

Анастасии Завьяловой вменяют мелкое хулиганство. Накануне вечером она сняла, как в автозак заводят маленькую девочку, отца которой задержали за распитие спиртного в общественном месте. При этом Завьялова рассказала, что в автозаке ее избили, а в отделении угрожали уголовным делом о нападении на силовиков. Завьялову до сих пор держат в полиции.
2021-07-18T14:31:12+03:00
2021-07-18T14:31:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2873040-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...