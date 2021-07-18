В компании Facebook считают безосновательными обвинения со стороны американского президента Джо Байдена – он ранее заявил, что соцсети убивают людей, не препятствуя распространению фейков о коронавирусе и вакцинации.

Администрация Facebook удалила более 18 миллионов сообщений с дезинформацией об эпидемии и пометила десятки миллионов сомнительных постов, говорится в заявлении. В компании используют все ресурсы для поддержки прививочной кампании, в том числе за счет распространения информации от властей, помощи в поиске пунктов вакцинации, а также поощряя пользователей показывать своим подписчикам, что они уже сделали прививку.

Масштабный опрос, проводимый в Facebook уже более года, показывает, что доля аудитории соцсети, доверяющей вакцинам, постоянно растет. 85% пользователей уже сделали или панируют сделать прививку. Джо Байден планировал привить 70% американцев к началу июля, но отнюдь не Facebook помешал достижению этой цели, вопреки тому, что заявляют в Вашингтоне. Так в компании ответили на заявление американского президента о том, что соцсети убивают людей. Американские власти критикуют соцсеть за то, что ее администрация, как утверждается, делает недостаточно для борьбы с дезинформацией – в частности для удаления сообщений с конспирологическими теориями о вакцинации.

К этому моменту хотя бы одну дозу вакцины получили более 55% населения США. Страна по-прежнему занимает первое место по количеству заболевших