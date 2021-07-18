На фоне допингового скандала с российскими спортсменами на летних Играх в Токио Федерация гребного спорта предложила всем атлетам пройти проверку на полиграфе.

Речь идет о проверке всех спортсменов: и тех, кто сейчас находится в Москве, и тех, кто принимал участие в состязаниях в Японии, рассказал агентству ТАСС президент федерации Алексей Свирин. По его словам, пока не понятно, как получилось так. что у гребца Никиты Моргачева выявили наличие запрещенного мельдония в организме. Свирин уверяет, что на прошлых анализах, которые проводились почти два месяца назад, ничего подобного зафиксировано не было. По итогам внутренней проверки Федерация гребного спорта России намерена обратиться в правоохранительные органы.

На фоне разразившегося скандала глава национального Олимпийского комитета Станислав Поздняков призвал обсудить вопрос о запрете рекламы препаратов, содержащих мельдоний, на федеральных каналах. По его словам, сейчас сложилась критическая ситуация, когда только из-за одного медикамента наказание отбывают свыше 40 спортсменов.

Ранее стало известно, что в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили наличие запрещенного на Играх мельдония. Повторные пробы также подтвердили результат.

На данный момент спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио.