В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

Как передает с места событий корреспондент агентства ТАСС, среди местных жителей начало работы музея вызвало нешуточный ажиотаж, с самого утра к комплексу выстроилась большая очередь. За первый день планетарий принял около 6000 человек.

Общая площадь объекта – без малого 60 000 квадратных метров. Среди экспонатов – фрагменты Луны, Марса и астероида Веста, а также оригиналы работ Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Николая Коперника