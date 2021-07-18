Перенесшим коронавирус может быть достаточно одной прививки вместо двух, считают ученые Национального университета Сингапура. Они ссылаются на собственное исследование, по результатам которого уровень антител после первого укола у ранее болевших коронавирусом значительно выше, чем у тех, кто с возбудителем никогда не сталкивался.
Минздрав Сингапура рекомендует переболевшим прививаться через полгода после заражения.
Перенесшим коронавирус может быть достаточно одной прививки вместо двух, считают ученые
Перенесшим коронавирус может быть достаточно одной прививки вместо двух, считают ученые Национального университета Сингапура. Они ссылаются на собственное исследование, по результатам которого уровень антител после первого укола у ранее болевших коронавирусом значительно выше, чем у тех, кто с возбудителем никогда не сталкивался.