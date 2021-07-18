Перенесшим коронавирус может быть достаточно одной прививки вместо двух, считают ученые Национального университета Сингапура. Они ссылаются на собственное исследование, по результатам которого уровень антител после первого укола у ранее болевших коронавирусом значительно выше, чем у тех, кто с возбудителем никогда не сталкивался.

Минздрав Сингапура рекомендует переболевшим прививаться через полгода после заражения.