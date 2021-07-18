Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина показало наличие в их организме мельдония, объявили в Федерации гребного спорта России. Оба спортсмена должны были участвовать в олимпийских играх в Токио, но теперь их сняли с соревнований.

Олимпиада начнется 23-го июля.