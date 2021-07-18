Заболеваемость коронавирусом в России в последнюю неделю практически перестала расти

Но смертность обновляет максимумы четвертую неделю подряд, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. С 12 по 18 июля в стране зарегистрировано почти 175 тысяч случаев заболевания и почти 5,5 тысяч смертей. Вместе с тем количество пациентов на ИВЛ в Москве за неделю снизилось более чем на 20 процентов.

За последние сутки эти показатели составили чуть более чем 25 тысяч и 764 человека соответственно.