Россию покинула участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина

Она объяснила это давлением со стороны властей. Активистка уехала после того, как вышла из спецприемника, где провела второй за два месяца административный арест. Суд назначал ее такое наказание по обвинению в неповиновении полиции. Адвокат Никульшиной Дмитрий Захватов, который провожал ее до аэропорта, рассказал «Эху», что за его подзащитной следили до того момента, пока она не улетела.

«Вчера вечером после выхода из спецприемника, в 22.20 она вышла и покинула территорию Российской Федерации. Было организовано наблюдение, оперативники сопровождали от спецприемника до самого аэропорта на двух автомобилях», – сказал он.

Адвокат отметил, что не располагает информацией, намерена ли В.Никульшина вернуться в Россию в будущем.

Сама она сказал телеканалу «Дождь», что это может произойти уже после думских выборов. Между тем давлению подвергаются и другие участники Pussy Riot. Ряд членов группы сейчас также отбывают или уже отбыли второй за последнее время административный арест по обвинению в хулиганстве или невыполнении требований полиции.