Катастрофическое наводнение в Европе захватывает все новые территории

Уточняются и масштабы бедствия.

В Германии число подтвержденных жертв стихии выросло до 165 человек, более 700 пострадавших. НА реках Рур, Саар и Мозель вышли их строя гидроэлектростанции. Вода постепенно уходит, но до окончательного отступления еще очень далеко. На помощь спасателям пришли военные. Только с помощью тяжелой техники удается расчистить дороги. Удар стихии приняли на себя Австрия и Чехия. Из-за вышедших из берегов рек пришлось остановить железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой. До этого оборвалось сообщение между Чехией и Саксонией.

Север страны отрезан от остальной территории. В Австрии, как и в Чехии обошлось без жертв и разрушений, но нижние этажи домов в ряде населенных пунктов оказались подтопленными.

Канцлер Германии Ангеля Меркель сегодня посетит федеральную землю Рейланд-Пфальц, которая более других пострадала от наводнения.