Десятки населенных пунктов Якутии заволокло дымом из-за лесных пожаров

Местные жители жалуются на то, что им нечем дышать.

В общей сложности в республике зафиксировано почти 300 очагов возгорания в лесах, сообщают власти.

Граждан призывают по возможности не покидать свои дома. Однако, как пишут местные жители в социальной сети Twitter, это не помогает. Дым просачивается и в жилые помещения, на улице же из-за густого смогу почти ничего не видно. На фоне этого Роспотребнадзор фиксирует в воздухе превышение вредных веществ.

Люди пытаются привлечь внимание к проблеме при помощи публикаций в социальных сетях. Так, к фотографиям они добавляют подпись #СпастиЯкутию. Тема лесных пожаров в русскоязычном сегменте Твиттера уже вышла в топ популярных.

Дым стал причиной и задержки ряда рейсов в аэропорту Якутска. Как сообщает МЧС, прекращено как прибытие, так и отправление самолетов. Аналогичная ситуация складывается и на реке Лене. Там приостанавливали движение паромов и судов из-за почти нулевой видимости.

Как рассказал заместитель главы МЧС России Илья Денисов, есть опасность, что пожары могут усилиться из-за возгорания крон деревьев.

На данный момент с огнем борются сотни парашютистов-десантников, спасателей и добровольцев. К тушению привлекли и военных летчиков. Однако людей все же не хватает. В Якутии объявили о наборе волонтерских команд для борьбы с очагами возгораний.

Глава Якутии Айсен Николавев чуть больше часа назад призвал сограждан сохранять спокойствие и быть бдительными.

Николаев подчеркнул, что огонь не угрожает населенным пунктам. Накануне представитель МЧС заверял, что сил и средств для борьбы с пожарами в Якутии достаточно. Между тем руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин считает, что финансирования государства не хватает для тушения. Как результат речь идет и о недостатке сил.

Крейндлин отметил, что добровольцы за счёт своей квалификации и оснащённости могут приехать к месту пожара раньше основной группы и либо ликвидировать его на ранних стадиях, либо сдерживать распространение до прихода основных сил.

Тема пожаров в Якутии появилась и в иностранной прессе. Так, в электронной версии газеты «Нью Йорк таймс» опубликована статья, в которой ученые предполагают, что нынешняя ситуация в республике может привести к ускорению глобального потепления.