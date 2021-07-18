Ливни с грозами ожидаются завтра в столичном регионе, не исключается град

Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос». По их словам, в понедельник должен завершиться период затяжной аномальной жары в столичном регионе. Со второй половины дня в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
2021-07-18T12:33:12+03:00
2021-07-18T12:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 18 июля 2021
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