Ливни с грозами ожидаются завтра в столичном регионе, не исключается град

Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос». По их словам, в понедельник должен завершиться период затяжной аномальной жары в столичном регионе. Со второй половины дня в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.