Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Люди опасаются возможного сокращения доходов, рассказали агентству РИА Новости эксперты онлайн-сервиса поиска работы SuperJob. За введение четырехдневной рабочей недели выступили чуть менее половины участников опроса. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели говорил два года назад Дмитрий Медведев, когда занимал пост премьер-министра.

Тогда он обосновал предложение развитием технического прогресса. В министерстве труда сказали, что в этом проекте есть как риски, так и положительные моменты.