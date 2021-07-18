Новый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио

Впервые инфекцию здесь выявили у спортсменов, говорят в оргкомитете Олимпиады. Кто именно заразился, там не уточняют. Накануне стало известно, что вирус обнаружили в Олимпийской деревне у иностранного члена оргкомитета. Всего в воскресенье вирус обнаружили у 10 человек, чья работа так или иначе связана с проведением соревнований. Игры стартуют в Токио в конце следующей недели.