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12:31, 18 июля 2021

Новый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио

Впервые инфекцию здесь выявили у спортсменов, говорят в оргкомитете Олимпиады. Кто именно заразился, там не уточняют. Накануне стало известно, что вирус обнаружили в Олимпийской деревне у иностранного члена оргкомитета. Всего в воскресенье вирус обнаружили у 10 человек, чья работа так или иначе связана с проведением соревнований. Игры стартуют в Токио в конце следующей недели.


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