Новый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио

Впервые инфекцию здесь выявили у спортсменов, говорят в оргкомитете Олимпиады. Кто именно заразился, там не уточняют. Накануне стало известно, что вирус обнаружили в Олимпийской деревне у иностранного члена оргкомитета. Всего в воскресенье вирус обнаружили у 10 человек, чья работа так или иначе связана с проведением соревнований. Игры стартуют в Токио в конце следующей недели.
2021-07-18T12:31:36+03:00
2021-07-18T12:31:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872998-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...