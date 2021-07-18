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Эксклюзив Эха 12:30, 18 июля 2021

В Якутии не хватает сил для полной ликвидации лесных пожаров – «Гринпис»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения «Гринпис» в России Михаил Крейндлин.
«Ситуация крайне тяжелая, потому что огромное количество пожаров. Прошли дожди, но они, конечно, не ликвидировали полностью пожары, возникают новые очаги. По официальной информации, там сейчас работает порядка 800 сотрудников федеральной авиалесоохраны, но пока полностью взять ситуацию под контроль не получается. <...> Реально изменить ситуацию получится только, когда поступит устойчивая дождливая погода, тогда пожары прекратятся. Пока удается сдерживать их переход на населенные пункты, но многие пожары не тушатся просто из-за того, что не хватает сил, <...> ни добровольных, ни государственных», — сказал он.
Эколог отметил, что подобная ситуация возникает из-за нехватки финансирования системы по борьбе с лесными пожарами.
«У нас имеет место хроническое недофинансирование борьбы с лесными пожарами <...>. Климатическая ситуация для пожаров ухудшается, потому что несколько лет подряд сухие годы, потребность [в силах для борьбы с лесными пожарами] в три раза больше, чем средства, которые выделяются. Точечные выделения дополнительных средств не решают эту проблему. Во-вторых, у нас до сих пор существуют зоны контроля, где вообще можно не тушить пожары. Понятно, что все пожары тушить невозможно, особенно если они одновременно возникают, но это должно быть чрезвычайное решение, а здесь это системное решение. В Якутии 80 процентов территории – это территории зоны контроля. Ситуация бесконтрольных пожаров приводит к тому, что в той же Якутии очень активно ставится вопрос снятия запрета на выжигание сухой растительности, на профилактические выжигания, которые сами по себе стимулируют пожары и очень часто являются их причиной», — заключил он.
Более полусотни населенных пунктов в Якутии заволокло дымом от природных пожаров. В том числе сильная задымленность наблюдается в столице республики. Из-за этого задерживаются рейсы в аэропорте Якутска. По данным МЧС, в Якутии уже сгорело более 1,5 гектаров лесов и полей.


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