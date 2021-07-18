Число жертв столкновения грузовых поездов в Амурской области выросло до трех

Авария произошла накануне.

После происшествия сообщалось о двух пропавших мужчинах. Тело одного из них спасатели обнаружили на месте столкновения. Его извлекут, когда восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода, рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Продолжаются поиски второго пропавшего человека. До этого было известно о двух погибших, а также о госпитализации в местную больницу трех пострадавших – они получили черепно-мозговые травмы и ожоги, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Два грузовых поезда столкнулись лоб в лоб на участке железной дороги, который использует угледобывающая компания «Эльгауголь». По предварительной версии, авария произошла из-за сердечного приступа у одного из машинистов. Спасателям не удалось быстро добраться до места происшествия на вертолете из-за дыма от лесных пожаров.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц