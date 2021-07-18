Россию покинула одна из участниц группы Pussy Riot, Вероника Никульшина

Никульшина отправилась в аэропорт в сопровождении своего молодого человека и адвоката сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала административное наказание за неповиновение сотрудникам полиции. Это был уже второй случай за последний месяц, что, по словам девушки и вызвало желание на некоторое время покинуть страну.

В интервью телеканалу Дождь Никульшина рассказала, что по пути в аэропорт ее преследовали автомобили «с номерами несуществующих регионов», а вышедшие из них люди сопровождали ее вплоть до стойки регистрации. Телеведущая уверяет, что власти давали ей люфт, словно намекая на то, что уехать будет лучше. Вместе с тем, эмигрировать она не собирается и планирует вернуться в Россию после думских выборов. О стране пребывания она предпочла умолчать.

Давлению подвергаются и другие участники группы Пусси Райот. За последнее время Марию Алехину, Александра Софеева и Анну Кузьминых дважды арестовывала полиция.