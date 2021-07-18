В России третий день подряд, согласно данным оперативного штаба, снижается число умерших от коронавируса

За минувшие сутки жертвами инфекции в стране стали 764 человека. Всего заразились чуть более 25 тысяч человек. В Москве тем временем число новых заражений опустилось до 4357. В то же время, по данным оперативного штаба, за две недели боле чем на 20% уменьшилось количество пациентов с коронавирусом, кого подключили к аппаратам ИВЛ.

Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что данным по заболевшим и привившимся говорят об эффективности вакцин против «индийской мутации» вируса.

В то же время за сутки в столице скончались 106 человек. Это на 4 больше, чем накануне.