Власти Грузии задержали еще одного подозреваемого в избиении телеоператора Лексо Лашкаравы

Журналист скончался спустя несколько дней после нападения в центре Тбилиси. Как говорят задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет. Между тем, как сказали в правительстве республики, Таким образом, всего по делу о беспорядках задержаны уже порядка 120 человек. Более 50 представителей СМИ пострадали от рук противников ЛГБТ-сообщества в начале месяца, когда в Тбилиси должен был пройти марш за права сексуальных меньшинств.