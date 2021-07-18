Власти Грузии задержали еще одного подозреваемого в избиении телеоператора Лексо Лашкаравы

Журналист скончался спустя несколько дней после нападения в центре Тбилиси. Как говорят задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет. Между тем, как сказали в правительстве республики, Таким образом, всего по делу о беспорядках задержаны уже порядка 120 человек. Более 50 представителей СМИ пострадали от рук противников ЛГБТ-сообщества в начале месяца, когда в Тбилиси должен был пройти марш за права сексуальных меньшинств.
2021-07-18T11:33:22+03:00
2021-07-18T11:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 18 июля 2021
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