Центризбирком России подтвердил, что политик Андрей Пивоваров может участвовать в думских выборах

Глава комиссии Элла Памфилова заверила, что избирательное право арестованного оппозиционера не поражено. Так в ЦИКе отреагировали на жалобу самого Пивоварова на препоны со стороны тюремного ведомства. Он планирует участвовать в выборах от партии «Яблоко». Его внесли в списки по региональной группе Краснодарского края.

Андрея Пивоварова задержали 31 мая по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Он вины не признает и уверен, что преследование связано с его планами идти на думские выборы.