МЧС России предлагает разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек

В проекте постановления, с которым ознакомилось агентство ТАСС, предлагается внести изменения в правила противопожарного режима. Сейчас разводить открытый огонь не разрешается ближе чем на 50 метров от ближайшего здания. Новые требования вступили в силу с начала года. В МЧС говорят, что в этой связи получают обращения от граждан и организаций с просьбой изменить правила.