МЧС России предлагает разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек

В проекте постановления, с которым ознакомилось агентство ТАСС, предлагается внести изменения в правила противопожарного режима. Сейчас разводить открытый огонь не разрешается ближе чем на 50 метров от ближайшего здания. Новые требования вступили в силу с начала года. В МЧС говорят, что в этой связи получают обращения от граждан и организаций с просьбой изменить правила.
2021-07-18T11:32:32+03:00
2021-07-18T11:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 18 июля 2021
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