В американском Техасе боле трех десятков человек госпитализированы из-за утечки химикатов

ЧП произошло в местном развлекательном центре. Посетители почувствовали раздражение кожи и дыхательных путей. Специалисты пытаются определить причину произошедшего, говорят в местной спасательной службе. Очевидцы говорят, что первые признаки отравления почувствовали те, кто находился в районе детского бассейна.