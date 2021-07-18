В американском Техасе боле трех десятков человек госпитализированы из-за утечки химикатов

ЧП произошло в местном развлекательном центре. Посетители почувствовали раздражение кожи и дыхательных путей. Специалисты пытаются определить причину произошедшего, говорят в местной спасательной службе. Очевидцы говорят, что первые признаки отравления почувствовали те, кто находился в районе детского бассейна.
2021-07-18T11:32:09+03:00
2021-07-18T11:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 18 июля 2021
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