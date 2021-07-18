Мэрия Якутска рекомендует жителям города по возможности не выходить на улицу

Город заволокло дымом от лесных пожаров. Также задымленность отмечается еще в десятке населенных пунктах республики.

Такое большое количество дыма угрожает здоровью людей, сказал «Эху» депутат Госдумы от Якутии, первый замглавы комитета по охране здоровье, член фракции «Справедливая Россия» Федот Ту́мусов.

Тумусов добавил, что в тушении лесных пожаров задействовано более 2 тысяч человек, помогают Министерство обороны. Ранее в МЧС сказали, что в регионе уже сгорели более 1,5 млн. га лесов и полей.

