Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон частично изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения. Глава правительства и министр финансов останутся в своих офисах, где продолжат работу. Ежедневно их будут тестировать на наличие инфекции. Как пояснили в кабинете министров, это новый план работы чиновников, которые контактировали с зараженными. О положительном тесте сам глава Минздрава Саджид Джавид объявил накануне.

Режим изоляции для премьера и главы Минфина, как ожидается продлится не менее 10 дней.