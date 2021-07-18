Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы среди спортсменов в олимпийском Токио

Имена сдавших положительные тесты не сообщаются. Известно лишь, что это три иностранных спортсмена из одной страны, которые выступают в одной дисциплине. Двое уже заселились в Олимпийскую деревню, а один живет за ее пределами. Кроме того, в отчете организаторов Игр значится, что вирус обнаружен у шести сотрудников, а также одного журналиста. Заболел даже член международного олимпийского комитета. Газета Глобал Таймс сообщает что это представитель Южной Кореи, бывший спортсмен Рю Сын Мин. Сейчас он находится на самоизоляции в отеле.

Изолирована и сборная ЮАР по регби-7 из-за положительного теста у одного из представителей персонала. ТАСС сообщает, что коронавирус выявили и у приезжающих. Это спортсмены из Израиля, Уганды и Сербии и члены делегаций Нигерии и России.

Олимпийские Игры в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.