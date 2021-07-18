В Японии из-за коронавируса изолировали мужскую сборную ЮАР по регби

Игроки будут находиться в гостинице города Кагосима. Положительный тест сдал сотрудник персонала команды, передает японский телеканал NHK. Тренировки южноафриканской сборной приостановлены. Власти выясняют, с кем еще контактировали спортсмены.

Коронавирус к сегодняшнему дню был выявлен у спортсменов и членов команд из нескольких стран. В том числе Израиля, Уганды и Сербии, у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России. Впервые положительный тест сдали спортсмены, которые заселились в Олимпийскую деревню в Токио. Сама Олимпиада стартует на следующей неделе.