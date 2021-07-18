Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для предъявления обвинения

В копии повестки, которую опубликовало украинское интернет-издание «Главком» говорится, что глава военного ведомства обвиняется Киевом в создании незаконных вооруженных формирований. В документе говорится, что Шойгу должен прибыть во вторник в Мариуполь. Там следователи хотят провести с ним следственные действия. О реакции Москвы на повестку пока не сообщается.
2021-07-18T10:31:50+03:00
2021-07-18T10:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872960-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...