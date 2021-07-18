Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для предъявления обвинения

В копии повестки, которую опубликовало украинское интернет-издание «Главком» говорится, что глава военного ведомства обвиняется Киевом в создании незаконных вооруженных формирований. В документе говорится, что Шойгу должен прибыть во вторник в Мариуполь. Там следователи хотят провести с ним следственные действия. О реакции Москвы на повестку пока не сообщается.