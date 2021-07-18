The Telegraph: Власти Великобритании отказались от планов по массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков

Паузу взяли до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках. Вместо этого прививки собираются делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, у кого есть уязвимость перед инфекцией, кто живет со взрослыми из группы риска, а также подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Их будут прививать вакциной от Pfizer/BioNTech. Ожидается, что официально об этом объявят уже завтра.