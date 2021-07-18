Более полусотни населенных пунктов в Якутии заволокло дымом от природных пожаров

В том числе сильная задымленность наблюдается в столице республики. Из-за этого задерживаются рейсы в аэропорте Якутска. Мэрия призывает горожан по необходимости не выходить на улицу. Приостановленное ранее судоходство на реке Лене частично возобновилось.
2021-07-18T10:30:33+03:00
2021-07-18T10:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 18 июля 2021
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