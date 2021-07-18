Более полусотни населенных пунктов в Якутии заволокло дымом от природных пожаров

В том числе сильная задымленность наблюдается в столице республики. Из-за этого задерживаются рейсы в аэропорте Якутска. Мэрия призывает горожан по необходимости не выходить на улицу. Приостановленное ранее судоходство на реке Лене частично возобновилось.