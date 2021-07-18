Председатель жюри Каннского кинофестиваля по ошибке в самом начале награждения назвал главного победителя 

Председатель жюри, кинорежиссер Спайк Ли неверно понял вопрос французской ведущей и в самом начале назвал победителя в главной номинации, лишив мероприятие интриги. Как только Ли понял свою ошибку, он лишь выкрикнул в микрофон слово «English!», объяснив причины инцидента. Обладательницей «Золотой пальмовой ветви» стала Жюлия Дюкорно за драму «Титан». Но официально об этом объявили только спустя 40 минут.
2021-07-18T10:06:16+03:00
2021-07-18T10:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 18 июля 2021
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