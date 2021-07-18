Смертность от наркотиков в России в прошлом году подскочила на 60% на фоне эпидемии коронавируса. Данные опубликовал Росстат.

7300 человек скончались в 2020 году от причин, связанных с наркотиками, и это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее – до начала эпидемии, сообщает газета РБК со ссылкой на данные Росстата. Статистика включает в себя и тех, кто умер от отравления наркотическими веществами, и тех, кто скончался от связанных со злоупотреблением психических расстройств. На долю наркотиков приходится чуть более 5% от общего количества смертей в России, вызванных с внешними причинами. О том, что пандемия усугубит ситуацию, еще год назад предупреждали в ООН.

В докладе организации связь эпидемии с ростом смертности объясняли несколькими факторами. Например, тем, что все больше людей ищут утешения в алкоголе и наркотиках. При этом из-за закрытия границ и нарушения путей поставок запрещенных веществ, люди начинают употреблять менее качественные и более опасные наркотики.

Эпидемия повлияла и на рост употребления спиртного в России – смертность от причин, связанных с алкоголем, за прошлый год выросла на 6%.