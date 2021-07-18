Эстония не отправляет в Белоруссию нового посла, т.к. не считает Лукашенко законным руководителем республики

Как пояснили в Таллине, выдача верительных грамот в обычном порядке таким образом может быть истолкована как изменение позиции Эстонии, пишет газета Eesti Paevaleht. Ранее руководство Эстонии назначило нового посла в Минске. Он должен прибыть туда в сентябре. В эстонском МИДе не исключают, что понизят уровень своего представительства, или глава дипмиссии будет работать, не передавая Лукашенко верительные грамоты.

В конце июня ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских товаров в ответ на принудительную посадку в Минске самолета компании Ryanair и задержания летевших на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.