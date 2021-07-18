Число жертв наводнения в Германии выросло до 156 человек

Только в одном районе Арвайлер на западе Германии зарегистрировано 110 летальных случаев, отмечает местная полиция. При это еще около 700 человек пострадали в результате мощных ливней, обрушившихся на Германию еще в понедельник. Власти не исключают, что эти цифры в ближайшее время могут еще вырасти. Кроме того, с учетом соседней Бельгии, также пострадавшей от наводнения, число жертв приближается к 200.

Между тем, из-за погодных условий временно приостановлено железнодорожное сообщение между Германией и Чехией. Как ожидается, восстановить движение поездов удастся уже сегодня во второй половине дня.

По сообщениям издания Kurier, непогода уже пришла и в ряд регионов Австрии. Так, наиболее сильно на данный момент пострадали Зальцбург и Тироль: там уже разрушены некоторые здания, остановлено движение на автомобильных трассах. Пока о пострадавших полиция не сообщает.

В ФРГ ливневые дожди уже прекратились, а вот в Австрии, по оценкам метеорологов, ливни сегодня не закончатся.