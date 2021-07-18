Экипаж МКС определил несколько возможных мест утечки воздуха на станции

Три их них уже заделали, передает агентство РИА Новости. Специалисты уверяют, что сама утечка не несет рисков для безопасности людей. Она была зафиксирована почти два года назад. Позже первую трещину обнаружили в камере модуля «Звезда». Спустя несколько месяцев заделали вторую трещину. Утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Для ее компенсации требуется регулярная подача воздуха.