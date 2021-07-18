Baza: Российским министрам и их замам запретили покидать страну без разрешения премьера.

Российским министрам и их замам, как утверждает интернет-издание Baza, запретили покидать страну без разрешения премьера. Теперь для выезда им требуется письменное согласие Михаила Мишустина, говорят неназванные источники. По их словам, соответствующее распоряжение глава правительства подписал еще полторы недели назад. О причинах такого шага не сообщается, официального подтверждения этой информации нет.