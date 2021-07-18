Власти Москвы получают детальные данные по каждому заразившемуся и привившемуся от коронавируса, уверят мэр Сергей Собянин. Собранные в единую базу сведения, по его словам, подтверждают, что прививка достаточно эффективна против т.н. «индийской мутации» вируса. Ранее Собянин объявил, что работодатели в столице выполнили задачу по вакцинации сотрудников, на некоторых предприятиях здравоохранения и образования доля привившихся достигла 70%. С завтрашнего дня в городе будет отменены некоторые ограничения, в первую очередь требование о наличие специального кода для посещения заведений общепита.