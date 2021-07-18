Протесты против новых ограничений из-за коронавируса прошли во Франции

В них, по данным МВД, участвовали более 110 тысяч человек. Только в Париже прошли три демонстрации. Из-за этого на несколько часов были перекрыты многие центральные улицы. Они требовали от властей отказаться от введения т.н. санитарных пропусков, которые дают право посещать кафе и рестораны.

В начале недели руководство страны приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса врачей и работников ряда профессий из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью. Новые ограничения на посещение заведений общепита начнут действовать с августа.