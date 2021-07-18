Из-за наводнения прервано железнодорожное сообщение между Германией и Чехией

Ранее возникли проблемы с перевозками внутри самой ФРГ. В западных районах страны после нескольких дней проливных дождей вышли из берегов реки. По последним данным, в результате погибли более 150 человек. В целом, в Западной Европе общее число жертв стихии превысило 180. Канцлер германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует посетить сегодня пострадавшие районы.
2021-07-18T09:31:27+03:00
2021-07-18T09:31:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872932-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...