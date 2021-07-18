Из-за наводнения прервано железнодорожное сообщение между Германией и Чехией

Ранее возникли проблемы с перевозками внутри самой ФРГ. В западных районах страны после нескольких дней проливных дождей вышли из берегов реки. По последним данным, в результате погибли более 150 человек. В целом, в Западной Европе общее число жертв стихии превысило 180. Канцлер германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует посетить сегодня пострадавшие районы.