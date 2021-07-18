До трех человек выросло число погибших в результате столкновения поездов в Амурской области

Тело еще одной жертвы аварии сегодня нашли спасатели. Также пострадали три человека, их уже эвакуировали с места происшествия. До сих пор один человек числится пропавшими без вести. В результате столкновения двух грузовых поездов несколько вагонов сошли с рельсов. При этом в местной прокуратура говорили, что ЧП не привело к остановке пассажирского сообщения. По предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста одного из составов.
2021-07-18T09:30:52+03:00
2021-07-18T09:30:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872930-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 18 июля 2021
Загрузка комментариев...