До трех человек выросло число погибших в результате столкновения поездов в Амурской области

Тело еще одной жертвы аварии сегодня нашли спасатели. Также пострадали три человека, их уже эвакуировали с места происшествия. До сих пор один человек числится пропавшими без вести. В результате столкновения двух грузовых поездов несколько вагонов сошли с рельсов. При этом в местной прокуратура говорили, что ЧП не привело к остановке пассажирского сообщения. По предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста одного из составов.