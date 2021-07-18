Гран-при Формулы-1 пройдет в Великобритании

Впервые в истории этого чемпионата этап проводится в ином формате – с квалификацией в виде спринт-гонки.

Необычную и непривычную, как для участников, так и для зрителей квалификацию – спринт выиграл Макс Ферстаппен, который выступает за команду «Ред Булл». Гонщик из Нидерландов оказался быстрее действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», для которого этот Гран-при «домашний». Третьим финишную черту преодолел его коллега по команде финн Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» столкнулся со своим напарником Миком Шумахером и финишировал 19-м.

Руководство Формулы-1 продолжает экспериментировать с форматами и Гран-при в Великобритании стал первым из запланированных в этом сезоне трех необычных гонок. Традиционная квалификация заменена спринт-гонкой, которая и определяет места пилотов на стартовой решетке в воскресенье. Спринт-гонкой она называется из-за своей дистанции – всего 100 километров, на трассе в Сильверстоуне -17 кругов. Следующим этапом, который пройдет в новом формате, станет гонка в Италии.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.