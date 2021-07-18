В населенные пункты Якутии пришел дым от лесных пожаров

В том числе задымленность наблюдается в столице республики. Из-за этого задерживаются рейсы в аэропорте Якутска, закрыта паромная переправа на реке Лене. С самими лесными пожарами в республике борются более 2 тысяч человек, сказал замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев.

Власти республики приложили максимум усилий для борьбы с со стихийным бедствием, уверен замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

По данным МЧС, в Якутии уже сгорело более 1,5 га лесов и полей. В то же время в ведомстве говорят, что сейчас в республике достаточно сил и средств для борьбы с огнем.

