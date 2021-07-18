Бейсбольный матч был приостановлен на стадионе в Вашингтоне из-за стрельбы

Неизвестный открыл огонь неподалеку от спортивной арены. По данным полиции, ранения получили четыре человека. Пока неизвестно, есть ли задержанные в связи с инцидентом. Игру с участием местной команды Nationals планируют возобновить уже сегодня.
2021-07-18T08:33:50+03:00
2021-07-18T08:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 18 июля 2021
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