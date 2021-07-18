Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности

Предупреждение о сильной жаре в столице будет действовать до шести вечера. Такой уровень держится в городе уже 12-й день подряд. По прогнозам, уже завтра в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и местами сильными грозами. Температура должна немного опуститься.