Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности

Предупреждение о сильной жаре в столице будет действовать до шести вечера. Такой уровень держится в городе уже 12-й день подряд. По прогнозам, уже завтра в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и местами сильными грозами. Температура должна немного опуститься.
2021-07-18T08:33:14+03:00
2021-07-18T08:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 18 июля 2021
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