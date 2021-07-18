Страны-экспортеры нефти попытаются вновь провести сегодня встречу по вопросу о восстановлении добычи

Ранее попытки обсудить эту тему завершились безрезультатно из-за ряда разногласий. Теперь, по данным агентства ТАСС, сторонам удалось прийти к компромиссу. Ранее договориться не удавалось из-за позиции Арабских Эмиратов, которые просили повысить для них квоту. Также, как ожидается, на встрече обсудят продление соглашения по ограничению добычи до конца следующего года.
2021-07-18T08:32:48+03:00
2021-07-18T08:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 18 июля 2021
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