Страны-экспортеры нефти попытаются вновь провести сегодня встречу по вопросу о восстановлении добычи

Ранее попытки обсудить эту тему завершились безрезультатно из-за ряда разногласий. Теперь, по данным агентства ТАСС, сторонам удалось прийти к компромиссу. Ранее договориться не удавалось из-за позиции Арабских Эмиратов, которые просили повысить для них квоту. Также, как ожидается, на встрече обсудят продление соглашения по ограничению добычи до конца следующего года.