РБК: Самолет «Аэрофлота», летевший в Лиссабон, вернулся в Москву

Воздушное судно было вынуждено развернуться на фоне забастовок в Португалии. До этого лайнер пролетел более 4 часов и к моменту разворота находился в небе над Польшей. В португальских аэропортах из-за стачки отменены почти 300 рейсов. Профсоюз технических сотрудников объявил акцию из-за задержек зарплат. По предварительным данным, забастовка продлится также 31 июля, и 1 — 2 августа.
2021-07-18T08:32:20+03:00
2021-07-18T08:32:20+03:00
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08:32, 18 июля 2021
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