РБК: Самолет «Аэрофлота», летевший в Лиссабон, вернулся в Москву

Воздушное судно было вынуждено развернуться на фоне забастовок в Португалии. До этого лайнер пролетел более 4 часов и к моменту разворота находился в небе над Польшей. В португальских аэропортах из-за стачки отменены почти 300 рейсов. Профсоюз технических сотрудников объявил акцию из-за задержек зарплат. По предварительным данным, забастовка продлится также 31 июля, и 1 — 2 августа.