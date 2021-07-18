В Берлине сегодня стартует конференция Международного общества по СПИДу

Она продлится до среды.

Научная конференция в Берлине – это площадка для обмена знаниями, которые могут помочь предотвратить появление новых случаев заражения и улучшить качество жизни людей, у которых есть ВИЧ. В Германии борются с распространением инфекции с помощью в частности широкого охвата самотестированием. Там также планируют принять законопроект о бесплатном предоставлении доконтактной профилактики всем тем, кто имеет риск заразиться. Куда сложнее ситуация в Восточной Европе и Центральной Азии, где меры профилактики широко не применяются, из-за чего эпидемия ВИЧ набирает обороты.

Эксперты говорят об угрожающей ситуации в России. В стране, только по официальным данным, живет более миллиона людей с подтвержденным диагнозом. Каждый год заражаются десятки тысяч россиян, причем отмечается, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Большинство больных, впервые выявленных в прошлом году, заразились при гетеросексуальных контактах.

ВИЧ-положительных россияне сталкиваются с неожиданными проблемами из-за эпидемии коронавируса – ранее в Фонде «СПИД.Центр» сообщили о десятках жалоб на отказ в вакцинации из-за того, что людям с этим статусом якобы противопоказана прививка.